Serena et Venus sont des légendes incon­tes­tables du tennis et du sport en général. Leur riva­lité mais aussi leurs succès ont permis au tennis féminin de prendre un nouveau départ, une nouvelle dimen­sion. Serena incar­nait la puis­sance et la force, là où sa soeur ainée propo­sait un jeu un peu plus doux voir plus léger.

Hier, âgé de 42 ans, Venus a encore confirmé qu’elle aimait le combat. C’était son premier match en 2022. Elle affron­tait une joueuse cana­dienne Rebecca Marino, classée 111ème. Venus s’est inclinée en trois manches : 6–4, 1–6, 4–6.

Cette défaite peut poser le problème des matchs de trop pour la famille Williams après la défaite au 1er tour de Serena à Wimbledon sauf si..

Sauf si les soeurs ont décidé de tirer leur révé­rence à l’US Open en parti­ci­pant toutes les deux au tableau de simple et de double, ce qui semble être « probable ». A ce moment là, on peut comprendre qu’elles se préparent du mieux possible pour cette échéance historique.