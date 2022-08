😳 Non mais le truc ! À la fin du match de Serena Williams on a eu éloge, célé­bra­tion, Billie Jean King en rose, maman Serena en gros plan, film sur sa carrière, inter­view, foule fondante, 30’. Mais oh ! elle a gagné ! Si elle perd, ils font quoi?! Ils brûlent New York. Overdose. pic.twitter.com/sB4PgTxOQa