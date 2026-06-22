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Serena Williams : diva tu es, diva tu resteras !

Par
Laurent Trupiano
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A 44 ans, après avoir fait un peu durer le suspense en évoquant une affaire faml­liale, Serena est bien de tour en simple dans son jardin à Wimbledon. 

Maintenant que l’an­nonce est offi­cielle, tous les spécia­listes vont exploiter le filon et notam­ment Patrick Mouratoglou qui avait commencé avant tout le monde en ressor­tant des vidéos presque vintages où il offi­ciait en tant que coach, un métier qu’il adore mais qui le fuit en ce moment. 

Parenthèse close, diffi­cile de se prononcer sur la portée de ce come‐back sauf à y voir un vrai « test » pour le circuit féminin, un pas que l’on ne fran­chira pas à ce stade de la « compétition ». 

En revanche, on comprend aisé­ment le choix de Serena. Sur herbe, avec son service, elle peut vrai­ment imposer un rythme et surtout écono­miser son physique, ce qui ne serait pas le cas sur n’im­porte quelle autre surface. 

Reste à savoir si dans le jeu elle pourra main­tenir une certaine cadence même si les échanges ne devraient pas durer long­temps. Il reste que son retour va inonder les médias et ce sera l’oc­ca­sion pour le tennis féminin de prendre un peu de place, ce qui est loin d’être une mauvaise nouvelle.

Publié le lundi 22 juin 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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