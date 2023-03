Denis comme Félix ont un talent incroyable et dans une certaine mesure leur parcours est pour l’ins­tant assez iden­tique même si Félix peut s’enor­gueillir de faire partie du top 10.

Pour le reste, on est dans la même situa­tion avec deux joueurs au bras de fou mais qui patinent souvent par faute de préci­sion tactique.

Denis se veut flam­boyant mais ne peut main­tenir son niveau très haut long­temps, et Félix s’embourbe souvent dans un plan boum boum qui est très vite indigeste.

A vouloir passer en force en accu­mu­lant les frappes, Félix se fatigue et Denis lui tente souvent l’im­pos­sible. A

u final, le duo à la feuille d’érable nous agace car les deux devraient constam­ment jouer les premiers rôles et nous faire nous lever de notre canapé.

Au lieu de cela on reste sur notre faim et on espère surtout qu’un jour, ils trou­ve­ront la clé pour que leur jeu soit plus cohé­rent, plus installé et donc plus efficace.