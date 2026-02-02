A 22 ans, Carlos Alcaraz a déjà 7 titres du Grand Chelem. C’est affolant et cela est loin d’être terminé sauf si une vilaine blessure venait stopper net l’Espagnol, ce que l’on n’imagine pas.
A ce rythme irréel avec au minimum deux tournois du Grand Chelem par an, Carlos aura donc 26 titres à 32 ans. Sachant que Nole joue encore à 38 ans, on se dit qu’il y a de la marge.
La question est donc de savoir, si Carlos aura encore l’envie jusqu’à un certain âge, et l’autre est d’imaginer le niveau de la concurrence, voir les titres que pourraient lui « chiper » Jannik Sinner.
Si la question n’est pas encore d’actualité même si le garçon a déjà 7 titres dans sa carrière, il est clair qu’en Grand Chelem, dans un format en trois sets, il est un monstre d’autant qu’il semble bien que plus le temps passe, plus il arrive à être constant mentalement et physiquement.
Si tennistiquement, l’on peut presque tout contrôler, il y a une variable qui devrait vite entrer en jeu et qui pourrait boulverser cet équilibre presque parfait : sa vie d’homme.
Et là, c’est une autre histoire…
Publié le lundi 2 février 2026 à 10:22