Si tout va bien, Alcaraz aura 26 titres du Grand Chelem à 32 ans !

Laurent Trupiano
Par Laurent Trupiano

A 22 ans, Carlos Alcaraz a déjà 7 titres du Grand Chelem. C’est affo­lant et cela est loin d’être terminé sauf si une vilaine bles­sure venait stopper net l’Espagnol, ce que l’on n’ima­gine pas. 

A ce rythme irréel avec au minimum deux tour­nois du Grand Chelem par an, Carlos aura donc 26 titres à 32 ans. Sachant que Nole joue encore à 38 ans, on se dit qu’il y a de la marge.

La ques­tion est donc de savoir, si Carlos aura encore l’envie jusqu’à un certain âge, et l’autre est d’ima­giner le niveau de la concur­rence, voir les titres que pour­raient lui « chiper » Jannik Sinner. 

Si la ques­tion n’est pas encore d’ac­tua­lité même si le garçon a déjà 7 titres dans sa carrière, il est clair qu’en Grand Chelem, dans un format en trois sets, il est un monstre d’au­tant qu’il semble bien que plus le temps passe, plus il arrive à être constant menta­le­ment et physiquement. 

Si tennis­ti­que­ment, l’on peut presque tout contrôler, il y a une variable qui devrait vite entrer en jeu et qui pour­rait boul­verser cet équi­libre presque parfait : sa vie d’homme. 

Et là, c’est une autre histoire…

Publié le lundi 2 février 2026 à 10:22

