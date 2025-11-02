Après un départ plus que poussif presque sauvé par l’épopée Vacherot, tous les enjeux sportifs sont réunis ce dimanche pour que la Défense Paris Arena démontre tout son potentiel.
Pour y parvenir il faudra juste que Félix ne soit pas rattrapé par l’émotion. Après comme il revient de loin dans ce tourno on imagine que ce garçon très intelligent devrait faire la part des choses. En cas de victoire, il sait qu’il s’offre un billet pour le Masters de Turin.
De son côté Jannik vise simplement la place de numéro 1 mondial, rien que ça, mais il semble tellement serein qu’il devrait encore donner le meilleur de lui même.
Sur le papier le Canadien a des armes et notamment en terme de puissance, si jamais le public décide de chauffer notre cousin canadien alors cette finale peut attendre des sommets, dans le cas contraire, l’Italien risque de dérouler…
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 10:55