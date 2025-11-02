Après un départ plus que poussif presque sauvé par l’épopée Vacherot, tous les enjeux spor­tifs sont réunis ce dimanche pour que la Défense Paris Arena démontre tout son potentiel.

Pour y parvenir il faudra juste que Félix ne soit pas rattrapé par l’émo­tion. Après comme il revient de loin dans ce tourno on imagine que ce garçon très intel­li­gent devrait faire la part des choses. En cas de victoire, il sait qu’il s’offre un billet pour le Masters de Turin.

De son côté Jannik vise simple­ment la place de numéro 1 mondial, rien que ça, mais il semble telle­ment serein qu’il devrait encore donner le meilleur de lui même.

Sur le papier le Canadien a des armes et notam­ment en terme de puis­sance, si jamais le public décide de chauffer notre cousin cana­dien alors cette finale peut attendre des sommets, dans le cas contraire, l’Italien risque de dérouler…