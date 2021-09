Hier, comme d’ha­bi­tude Elina Svitolina s’est bagarrée sur tous les points. Elle s’est battue, a beau­coup défendu et couru mais au final…elle a perdu.

On a l’im­pres­sion de vivre les même séquences depuis main­te­nant quelques années lors­qu’il s’agit de finir le travail dans les tour­nois du Grand Chelem.

Rattrapée par ses motions, manquant de luci­dité, elle cale, repart, puis re‐cale et termine par serrer la main avec une grimace de dépit avant de très vite de faire un post sur les réseaux sociaux comme comme nous faire croire que cette défaite est sera vite oubliée.

Or l’his­toire du tennis est et restera les titres en Grand Chelem car ce sont sur les courts de l’Open d’Australie, de Roland‐Garros, de Wimbledon, et de l’US Open que se joue l’ins­tant de vérité.

Malheureusement rien n’in­dique qu’il existe une réelle prise de conscience de la part d’Elina, son staff n’a pas changé, sa tech­nique non plus, c’est bien dommage.