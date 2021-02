Une fois de plus alors qu’elle avait vrai­ment une carte à jouer dans son tableau, l’Ukrainienne n’a pas pas­sé le cap. Son par­cours en Grand Chelem conti­nue à être syno­nyme trop sou­vent de contre‐performance et de décep­tion même si elle est déjà par­ve­nue dans les 8 en Australie et Roland‐Garros et en demi‐finale à Wimbledon et l’US Open.

Hélas, plus les années passent et plus on se dit que la « com­pagne » de Gaël aura du mal à accro­cher le « Graal » à savoir un titre dans les majeurs.

Son par­cours res­semble donc à celui de la « Monf », beau­coup d’es­poir et de poten­tiel mais un manque cruel de men­tal quand il faut ser­rer les dents.

A l’is­sue de sa défaite, l’Ukrainienne a tenu un dis­cours que l’on a sou­vent enten­du dans la bouche de Gaël, comme dirait l’autre sou­vent quand on se res­semble, on s’as­semble : « Je n’é­tais pas dans un bon jour. J’ai fait trop d’er­reurs. Après, elle a très bien joué. Mais c’é­tait dif­fi­cile de trou­ver le bon rythme car elle a fait un très bon pre­mier set et ne jouait pas à ce niveau dans le deuxième. Et dans le troi­sième, elle revient bien. Je n’é­tais pas très à l’aise sur le court. C’est déce­vant car je jouais bien avant ce match. C’est le genre de jour­née où rien ne va dans votre sens. »