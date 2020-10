En Australie, le Covid-19 n’est pas traité à la « légère ». C’est le moins que l’on puisse dire. Encore davantage dans l’état de Victoria qui accueille l’Open d’Australie. Tout est encouragé pour dénoncer des « voisins » qui ne respectent pas les règles, entrer en Australie est aussi très difficile. Un quota a été établi avec une quatorzaine obligatoire, les compagnies aériennes sont obligées d’organiser des vols avec peu de passagers etc..

On imagine donc que la venue des joueurs de tennis en janvier pour le tournoi puisse être un vrai problème. On parle d’une communauté d’environ 1000 personnes.

C’est pourquoi le plan de Craig Tiley est simple.

Mettre à disposition gratuitement trois « resorts » où les joueurs pourraient donc faire leur « quarantaine » tout en s’entraînant et en ayant une vie « joyeuse » avec des activités de loisirs (piscine, golf etc).

On imagine le budget associé, mais de ce côté là « Craig » a toujours été largement soutenu par les autorités et l’état de Victoria lorsqu’il avait une idée pour développer le tournoi. Et c’est logique puisque l’Open d’Australie est un évènement international majeur qui fait aussi la promotion du pays.

Si Craig Tiley a donc son plan, il attend encore la validation des services sanitaires du pays.

Le plus dur sera aussi de convaincre tous les champions d’être privés d’un Noël en famille puisqu’il faudra se rendre en Australie très tôt autour du 13 Décembre.

La seule bonne nouvelle dans cette situation, c’est que les fans de Nick Kyrgios risquent de voir leur joueur favori sur les courts car il aura du mal à trouver une excuse pour ne pas jouer cet Open d’Australie 2021, s’il a lieu.