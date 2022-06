Stefanos Tsitsipas a beau expli­quer que son jeu est parfai­te­ment conçu pour le gazon, cette tendance ne se vérifie pour­tant pas dans les faits.

Éliminé dès les quarts de finale du tournoi de Stuttgart par un excellent Andy Murray ce jeudi, après avoir demandé une invi­ta­tion de dernière minute sur le tournoi alle­mand, le 5e joueur mondial enchaîne les décep­tions sur gazon.

Comme les statis­tiques le montrent ci‐dessous, le meilleur résultat du Grec sur cette surface remonte déjà à 2018 où il avait atteint les huitièmes de finale du Grand Chelem londo­nien. Excepté cette « perfor­mance », il a à chaque fois été éliminé d’en­trée du All England Club en 2017, 2019 et 2021. Même constant au Queen’s en 2019 et à Bois‐le‐Duc en 2018 en ne dépas­sant jamais le stade des quarts de finale.

Il serait temps pour le protégé de son papa, Apostolos, de lier enfin les actes à la parole avant de passer pour un joueur suffi­sant voire arro­gant. Inscrit sur le tournoi de Halle la semaine prochaine, Stefanos sait perti­nem­ment ce qu’il lui reste à faire. À lui de jouer.