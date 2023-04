Il y a chez Stefanos Tsitsipas un côté gênant depuis son avènement.

Si au départ le joueur était rafrai­chis­sant et joyeux, ses prises de paroles deviennent de plus en plus « déca­lées » car elles sont souvent surjouées.

La dernière en date en est un exemple parfait d’au­tant qu’elle arrive après une tournée améri­caine désas­treuse même si le joueur grecque avait prévenu tout le monde qu’il était blessé à l’épaule.

Avant d’ar­river à Monte‐Carlo où il défend son titre et joue gros, le Grec a donc trouvé utile de nous sortir un discours poncif sur l’ab­né­ga­tion et l’opiniatreté.

On aime­rait le croire et surtout le voir un jour lever un titre du Grand Chelem d’au­tant qu’il en a le talent, que son jeu est esthé­tique et son revers un petit bijou.

Dommage donc pour l’ins­tant qu’il s’en­ferme dans une commu­ni­ca­tion ratée qui l’éloigne un peu des fans comme on peut s’en aper­ce­voir quoti­dien­ne­ment sur We Love Tennis.