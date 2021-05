Alors que toutes les personnes qui suivent le tennis savent que chaque match de Jo est peut être le dernier, le Tricolore a été très étran­ge­ment programmé en dernière rota­tion sur le court Suzanne Lenglen.

Forcément, avec le couvre feu à 21 heures, cela lais­sait la possi­bi­lité que Jo termine son duel presque tout seul dans le stade dans une ambiance presque morti­fère. Et bien, au final, c’est à peu près ce que l’on a vécu et c’est forcé­ment triste.

Face à un Nishioka sérieux mais pas génial, Jo a tenté de résister et il faut bien avouer que lors du 3e et 4e set il a retrouvé un peu de sa fougue. Mais cela n’était pas suffi­sant pour inquiéter un Japonais appliqué et en jambes.

Au final, Jo s’in­cline en 4 manches (4–6, 2–6, 6–3, 6–7(5)), et l’on est sûr qu’il aurait aimé une sortie plus digne de son talent pour ce qui était sûre­ment sa dernière appa­ri­tion à Roland‐Garros…

Jo le méri­tait ample­ment, notam­ment pour les perfor­mances réali­sées régu­liè­re­ment dans ce tournoi où il a souvent brillé et enflammé les fans que nous sommes.