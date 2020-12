Vu le protocole sanitaire plus que drastique imposé par Tennis Australia, il se peut que quelques joueurs décident de « boycotter » le tournoi. C’est d’autant plus possible que la parenthèse australienne ne va durer que quinze jours puisque les tournois en Europe devrait prendre la suite.

Après, il reste difficile aussi pour les joueurs de faire l’impasse sur un rendez-vous aussi important pour deux principales raisons : les points et le prize money.

En revanche, on sait que certains champions ne sont pas vraiment à l’aise concernant le Covid-19.

On pense notamment à Milos Raonic qui n’aime pas se « mélanger » comme il l’a souvent évoqué. La petite remarque hier de Benoit Maylin est plus une plainte qu’un appel au boycott.

Vraisemblablement, il n’y aura donc pas de boycott massif, mais surement des cas isolés.