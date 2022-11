Nous bouclons notre numéro 83 et dans ce numéro, nous avons décidé d’uti­liser une « balle de cristal » avec 5 visions pour 2023, voila la première…

Le Serbe a « faim ». Faim de titres, faim de night sessions, faim de batailles homé­riques. Privé de kangou­rous et de burgers, Novak a confirmé en fin d’année qu’il était encore à son sommet tant physi­que­ment, menta­le­ment que tacti­que­ment. Si Carlos Alcaraz n’a pas volé sa place de numéro un, il faut bien recon­naître que les circons­tances l’ont bien aidé. Il reste que cette année 2022 a été la pire, mais aussi la « meilleure » pour le Serbe. La pire, car il a été traité un temps comme un criminel ; la meilleure, car il sait qu’il peut encaisser tous les coups durs, bien plus que n’importe quel athlète au monde. Alors, on peut être certain qu’au fond de lui, il se dit qu’un vrai « Grand Chelem » est possible. Ce serait un couron­ne­ment, une apothéose. Tout commen­cera à Melbourne, où il faudra soulever le trophée une dixième fois. Ce ne sera peut‐être pas son plus grand défi tant il est à l’aise aux anti­podes. Le « point d’inflexion » de cette odyssée incroyable sera forcé­ment à Roland‐Garros, là où il a du mal, là où Nadal règne en maitre. S’il arrive à Wimbledon en ayant fait la moitié du chemin, alors il sera vrai­ment très diffi­cile de le stopper.