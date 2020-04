Bien qu’il soit un peu tôt pour parler de déconfinement et de tennis, l’annonce d’une probable tournée en Espagne avec les meilleurs joueurs du pays cet été a fait réagir. Nous avons joint plusieurs coachs, organisateurs, et tous évoquent l’idée pas si saugrenue de revenir à ce qu’il se faisait par le passé où les joueurs professionnels du circuit venaient encore garnir les tableaux des tournois traditionnels de certains clubs ou alors de monter un circuit.

Beaucoup de nos contacts ont insisté sur l’idée que si tournée il y a, elle devrait servir à l’ensemble des joueurs et pas seulement au « gratin ». Cette idée aurait même déjà été évoquée à Indian Wells entre certains entraîneurs tricolores.

On sait aussi que plusieurs dossiers sont déjà sur le bureau de la DTN de la FFT. dont notamment un avec 5 étapes dans le sud de la France. Il faudra donc suivre de près ce type de dossier une fois bien sur que la crise sanitaire sera « maîtrisée » et sur ce sujet, on est encore loin d’avoir une date.