Dans le dernier numéro de We Love Tennis Magazine, nous avons rendu hommage à la carrière de Jo avec une double page « résu­mant » les grands temps forts de sa carrière. On a en profité aussi pour saluer par un édito l’homme et le cham­pion. Alors qu’il sera sur le central ce jour face à Casper Ruud, il nous a semble logique de vous proposer ce contenu.

« Impossible de ne pas rendre hommage à Jo‐Wilfried Tsonga dans ce numéro juste avant qu’il ne tire sa révé­rence lors de ce Roland‐Garros 2022. D’ailleurs, la folle aven­ture de Jo au plus haut niveau du tennis mondial colle aussi avec la nôtre : le lance­ment du maga­zine en 2007 et l’explosion de notre site internet. Welovetennis, c’est aussi « We Love Jo », car le cham­pion trico­lore a toujours été royal avec nous. Nous avons eu la chance de l’interviewer à de nombreuses reprises, de le côtoyer sur les plus grands événe­ments et il a toujours eu un mot gentil, un geste. Jo c’est le cham­pion, celui qui est triste et ronchon quand il n’a pas pu donner le meilleur de lui‐même et celui qui explose et partage son plaisir quand il est au top de sa forme. Pour toutes ces raisons, il va nous manquer, et pour toutes ces raisons, il méri­tait un bel hommage. Nous avons donc sélec­tionné six moments de sa carrière, six duels durant lesquels nous avons retenu notre souffle et versé quelques larmes. Merci Jo, merci pour tout, ce fut un régal ! »