Voici le dernier numéro de We Love Tennis Magazine. Au programme, un bel hommage à Roger Federer et Serena Williams et aussi un entre­tien avec Hugo Grenier mais aussi le repor­tage de notre rédac­tion en Serbie. Un retour sur le couron­ne­ment d’Alcaraz et Swiatek, de Sonego au Moselle Open. Mais aussi du padel, quelques potins et toujours l’ac­tua­lité des marques qui font le tennis.

Le numéro 83 sortira pour la fin de l’année avec quelques surprises…