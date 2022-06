Prodige très jeune, à la une de tous les maga­zines spécia­lisés en tant que futur numéro 1 mondial, Alexander Zverev est certes devenu un top player mais il n’a pas encore réel­le­ment marqué l’histoire.

Sa victoire au Masters la saison passée à Turin, tout comme celle aux JO à Tokyo ont été saluées mais pas au point d’en faire une icône.

Et comme il l’a dit au début du tournoi, seul compte les tour­nois du Grand Chelem. Ce sont eux qui font des joueurs, des éter­nels. Wawrinka, Cilic, et le Big 4 le savent, et Zverev aime­rait enfin en faire partie.

Pour y parvenir il peut attendre que l’ad­ver­sité s’éteigne et passer entre les mailles du filet comme l’a réalisé habi­le­ment Dominic Thiem, ou alors porter l’es­to­cade et prouver que c’est son jeu, son ambi­tion, et son metal qui ont pris le dessus sur sa peur.

C’est bien pour cela que son match face à Nadal est une chance inouïe pour enfin cocher certaines cases et foncer vers le titre suprême.