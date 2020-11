Comme il l’a expliqué en conférence de presse, c’est peut-être son plus mauvais match depuis la reprise du tennis. Dépité, Sacha n’a même pas voulu épiloguer sur son service en particulier considérant que rien n’était en place hier soir.

Cependant, on ne peut accepter cette porte de sortie car il est évident que Sacha a un vrai souci sur sa remise en jeu alors que techniquement il n’y a pas grande chose à dire mise à part qu’il doit être le joueur qui lance la balle le plus haut du circuit.

Et quand ça descend, cela peut aller très très vite. Le service de Zverev devrait donc être une arme et non une faiblesse surtout quand il s’agit de faire une 2ème balle.

Il est rare à ce niveau qu’un champion soit aussi déficient dans un secteur aussi important du jeu. On vous laisse imaginer la tournure du duel hier si Zverev n’avait pas commis ses sept double-fautes.

Cela doit donc être un vrai axe de travail.

Peut-être faut-il prendre des conseils auprès des meilleurs dans ce domaine ce qui n’est pas vraiment le cas de son actuel coach David Ferrer. On pense à Boris Becker ou Michael Stich par exemple, mais il y a beaucoup d’autres candidats susceptibles de remplir ce rôle. C’est sûrement la solution, car pour le reste, Zverev a tout pour devenir un immense joueur.