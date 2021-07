Même si ses décla­ra­tions peuvent être inter­pré­tées comme étant arro­gantes, Alexander Zverev a fait des Jeux un vrai objectif.

C’est d’au­tant plus para­doxal qu’il ne jouit pas dans son pays d’une grande noto­riété d’au­tant que les médias alle­mands ne semblent pas l’ap­pré­cier plus que cela.

Mais Sacha s’en moque, il trace sa route et garde une vraie ligne de conduite quand il s’agit de défendre les couleurs de son pays.

S’il a tout de suite boycotté avec viru­lence la nouvelle Coupe Davis en expli­quant que la formule de Piqué était inac­cep­table, il a toujours évoqué les Jeux avec énor­mé­ment de respect.

Dernièrement sur la chaine You Tube de l’ITF, il a encore précisé les choses : « Il n’y a rien de compa­rable aux Jeux Olympiques », voila une affir­ma­tion qui remet tout le monde à sa place et notam­ment tous les joueurs forfaits pour des raisons plus ou moins justifiées.