Cette fois, Zverev démarre bien le set avec un bon jeu de ser­vice. Dans sa lan­cée, l’Allemand arrache le jeu de ser­vice de Djokovic et mène rapi­de­ment 3–0 dans un match pour le moins décou­su. Le numé­ro 1 mon­dial laisse paraître quelques signes d’agacement, qui se tra­duisent par plus de fautes directes (six en quatre jeux alors qu’il n’en avait com­mis que deux lors du deuxième set).

Passé à côté d’une balle de débreak, le numé­ro 1 mon­dial explose lit­té­ra­le­ment sa raquette contre le sol, lais­sant même des débris. Zverev pro­fite de l’agacement du Serbe pour dérou­ler et mener 4–1. Mais le men­tal du Serbe pour­rait bien être la clé du match. Au fond du trou, Djokovic trouve les res­sources néces­saires pour reve­nir dans le match à 4–4 et breake même afin de ser­vir pour mener deux manches à une. 6–4 en 45 minutes.