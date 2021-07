Matteo Berrettini n’est plus qu’à deux « petits » sets d’un tout premier titre du Grand Chelem, mais le chemin est encore long.

Extrêmement tendu sur le tout début de cette finale (trois doubles fautes), Nole a offert quelques belles oppor­tu­nités à Berrettini avec notam­ment une balle de break dans le premier jeu du match. Mais l’Italien, visi­ble­ment très stressé lui aussi et bandé à la cuisse gauche, a commis de gros­sières erreurs qui ont permis au numéro 1 mondial de breaker lors du quatrième jeu et de mener jusqu’à 5–3, service à suivre, avant de voir son adver­saire lancer enfin sa finale grâce à une très belle résis­tance à l’échange.

Devenant de plus en plus solide, Matteo arrache un tie‐break qu’il domi­nera face à un numéro 1 mondial assez passif et surement un peu oppressé par le poids de l’his­toire. Tout reste à faire dans cette finale qui s’an­nonce désor­mais palpi­tante. 7–6(4) Berrettini.