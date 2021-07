Sur la lancée de son deuxième set, Novak Djokovic mène désor­mais deux manches à une dans cette finale face à Matteo Berrettini et entre­voit les portes de l’Histoire.

En brea­kant sur sa première occa­sion lors du troi­sième jeu, le numéro 1 mondial envoie un message clair à son adver­saire. Mais, un peu friable, Nole donne deux oppor­tu­nités à l’Italien de revenir à hauteur. Remarquablement sauvées par le Serbe. Beaucoup plus solide que lors des deux premières manches, Djokovic fait cette fois la course en tête et il sera très diffi­cile d’aller le cher­cher. 6–4 Djokovic.