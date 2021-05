Le duel tant attendu entre Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas est en train de tomber à l’eau. Même si le Grec mène un set et un break face au numéro 1 mondial (6–4, 2–1), le spec­tacle est loin d’être au rendez‐vous avec deux inter­rup­tions à cause de la pluie. Le numéro 1 mondial semble d’ailleurs souf­frir dans ces condi­tions et devra réel­le­ment s’employer pour revenir dans le match face à Tsitsipas sans complexe et comme souvent agressif et offensif.

Pour le moment, l’or­ga­ni­sa­tion n’a pas commu­niqué sur le temps que prendra cette nouvelle interruption.