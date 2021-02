C’est Djokovic qui a pris le meilleur départ en brea­kant d’en­trée. Mais le Serbe man­quait un coup droit penal­ty à 15A 3–1, cela remet­tait en selle Daniil qui débu­tait enfin son match et enchaî­nait des ral­lyes. Le Russe reve­nait au score (3–3) et le vrai duel pou­vait com­men­cer réel­le­ment. Le match mon­tait en gamme et les deux cham­pions se neu­tra­li­saient (5–5). Et puis à 6–5, le numé­ro un mon­dial par­ve­nait à obte­nir 3 balles de set (0–40) sur le ser­vice de Daniil. Il concluait sur la der­nière (7–5).