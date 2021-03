Après un premier set disputé jusqu’au bout, les deux joueurs reviennent avec les mêmes inten­tions dans cette deuxième manche… à une excep­tion près : le service de Federer. Le suisse subit une baisse de régime sur ses jeux de service et offre plusieurs fois au Britannique la possi­bi­lité de breaker. Ce dernier saute sur l’oc­ca­sion et réalise le breake dès le quatrième jeu. Après plus d’un an sans jouer, on pouvait s’at­tendre à une baisse de forme à un moment dans le match du Maestro… Ce deuxième set est plus haché, les joueurs commettent plus de fautes et leur service paraissent moins être une arme destruc­trice. Mais Evans reste le plus solide et conclue cette manche sur le score de 6–3, en 44 minutes de jeu.

Les deux acteurs devront donc se dépar­tager lors d’un troi­sième set qui s’an­nonce brouillant…