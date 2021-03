Ça y est, nous y sommes. Après plus de 13 mois d’at­tente, Roger Federer est de retour sur les courts de tennis, au tournoi de Doha. Il y retrouve d’ailleurs un joueur qu’il connaît bien : Daniel Evans, son parte­naire d’en­traî­ne­ment à Dubaï.

Et on peut dire que le Maestro est parfai­te­ment entré dans la partie, notam­ment sur ses mises en jeu. Avec plus de 90% de réus­site derrière son 1er service et seule­ment 2 points perdus sur ses 4 premiers jeux de service, il doit malgré tout sauver une balle de break à 4–4. La première du match, tant Evans se montre égale­ment domi­na­teur sur son propre service. Car si le Suisse est en jambes et se montre entre­pre­nant derrière son service, il éprouve de plus grandes diffi­cultés au retour ou quand l’échange se prolonge, avec un revers encore en rodage.

Les deux joueurs se dirigent donc logi­que­ment vers le tie‐break où, malgré un bon départ, Federer subit le retour en force du Britannique avec 4 points perdus à la suite. Mais celui‐ci finit néan­moins par craquer devant la régu­la­rité au service du Maestro, qui s’im­pose sur un superbe passing de revers, 7–6 (8).