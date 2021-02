La finale de l’Open Sud de France pro­po­sait une affiche allé­chante entre la tête de série numé­ro 1 Bautista Agut Goffin, tête de série numé­ro 2. C’est fina­le­ment le Belge qui s’est impo­sé sur le score de 5–7 6–4 6–2 en 2h07 de jeu.

Le pre­mier set était par­ti sur les cha­peau de roues avec deux joueurs par­fai­te­ment ren­trées dans cette finale. C’est l’Espagnole qui concéde les pre­mières balles de break, très vite écar­tées avec un ser­vice retrou­vé au meilleurs des moments. Il prend d’ailleurs le ser­vice de son adver­saire dans la fou­lée avant que celui‐ci ne lui rende l’appareil. Mais l’Espagnole a le der­nier mot et conclue le set 7–5 en 51 minutes.

Loin d’être abat­tu, le Belge entame le deuxième set par un break blanc. Il fait d’ailleurs la course en tête et rem­porte cette deuxième manche de très haut niveau sur le score de 6–4 en 38 minutes.

L’ultime set démarre comme le pré­cé­dent avec un break d’entrée pour le Belge. Rien ne semble résis­ter au 15e joueur mon­dial, en grande forme et avec des ser­vices dépas­sant les 200 km/h, ce qui est rare chez lui. Dépassé par la vitesse de son adver­saire, Bautista Agut concède un deuxième break à 4–2. Dans un der­nier jeu accro­ché, le Belge conclue et rem­porte son pre­mier titre depuis plus de trois ans.