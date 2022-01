Dans un deuxième set beau­coup plus équi­libré où les deux joueurs n’ont pas excel­lem­ment servi et durant lequel les breaks se sont multi­pliés, Daniil Medvedev s’est fina­le­ment montré plus solide. Pourtant, il a été beau­coup moins impé­rial que dans la première manche. Il a plus donné à Rafa, n’a servi qu’à 55% de première balle.

L’Espagnol va s’en vouloir. Il a été plus agressif, a varié, fait mal au numéro 2 mondial dans des moments impor­tants avec notam­ment des amor­ties parfai­te­ment touchées. Mais il a laisser passer sa chance à plusieurs reprises. Il s’est procuré une balle de set sur son service à 5–3, a mené tout au long de la manche même dans le tie‐break.

Fidèle à lui‐même, Daniil n’a rien lâché.

6–2, 7–6(5), 2h07 de jeu.