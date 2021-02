Nadal revient sur le court lors de ce deuxième set avec beau­coup d’assurance. Agressif et pré­cis, l’Espagnol se pro­cure immé­dia­te­ment une pre­mière balle de break. Sur un énorme coup droit long de ligne, le numé­ro 2 mon­dial ne laisse aucune chance à son adver­saire et break d’entrée. Le match monte en inten­si­té et on assiste à des échanges de qua­li­té avec notam­ment ce magni­fique revers croi­sé de Tsitsipas à la fin d’un long échange à 15–30 1–3. Mais Nadal se montre tou­jours plus oppor­tu­niste sur le ser­vice adverse et double‐break pour mener 4–1 dans un match à sens unique. Tsitsipas semble en manque de repère sur le ter­rain. Peu en réus­site sur ce qu’il entre­prend, le Grec ne par­vient pas à inquié­ter Nadal sur son ser­vice, qui conclut cette deuxième manche en 41 minutes sur le score de 6–2.