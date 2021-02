Stefanos Tsitsipas rem­porte le qua­trième set et nous offre une der­nière manche qui s’an­nonce palpitante !

Dès le début du qua­trième set, la ten­dance semble s’équilibrer avec un Tsitsipas plus entre­pre­nant et un Nadal com­met­tant plus de fautes directes (quatre en deux jeux). C’est désor­mais au tour du Grec d’inquieter Nadal sur le ser­vice de l’Espagnol avec plu­sieurs balles de break obte­nues. Dans ces moments com­pli­qués, le numé­ro 2 mon­dial s’en sort au men­tal. Mais le Grec, moins en dif­fi­cul­tés sur son enga­ge­ment, recolle à chaque fois très vite au score. Chaque point est dis­pu­té, le match s’intensifie. Et c’est le Grec qui break au meilleur des moments avant de rem­por­ter ce qua­trième set sur le score de 6–4. Un set ron­de­ment mené par Tsitsipas.