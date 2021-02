Tsitsipas revient dans la par­tie. Le troi­sième set débu­tait sur de bonnes bases avec deux joueurs solides sur leurs ser­vices. Mais Nadal, tou­jours le plus créa­tif, se montre plus impli­qué dans ce match. Sur les 248 matchs où le Majorcain a rem­por­té les deux pre­miers sets, seuls deux joueurs ont réus­si à le battre : Federer à Miami en 2005 et Fognini à l’US Open en 2015. Ce n’est pas une sta­tis­tique ras­su­rante pour le Grec. Mais le numé­ro 6 mon­dial ne se démonte pas dans cette par­tie et reste devant au score. Il peut à nou­veau s’appuyer sur son ser­vice. Mais Nadal aus­si qui recolle à 5–5 avec cinq jeux blancs sur son enga­ge­ment. Le tie‐break ne reflette pas la phy­sio­no­mie de cette manche qui voit l’Espagnol réa­li­ser beau­coup de fautes. Tsitsipas en pro­fite et rem­porte ce set 7–6 (4) en 54 minutes.