Lors de son média day de Shanghaï, Daniil a évoqué le fait qu’il ne voulait pas freine son tempé­ra­ment à cause du montant des amendes lié à son compor­te­ment une posi­tion qui est plutôt courageuse.

« J’ai peur de penser au nombre d’amendes que j’ai payées tout au long de ma carrière. Cela prouve parfai­te­ment que, d’une certaine manière, on ne joue pas pour l’argent. Parce que si je ne jouais que pour l’argent, je ne ferais jamais rien d’in­croyable sur le terrain. Mais ce sont les émotions, c’est la vie, c’est le sport. Si on me montrait toutes les amendes que j’ai accu­mu­lées tout au long de ma carrière, je pleu­re­rais proba­ble­ment. Ce serait bien de vivre sans amendes, mais je suis quel­qu’un d’émotif sur le terrain, je ne peux pas m’en empêcher »