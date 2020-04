En cette période de confinement, la chaine Canal+Sport a la bonne idée de rediffuser certains de ses reportages « Intérieur Sport ». Ce mercredi 15 avril, la chaine sportive proposera à 20H45 celui consacré au match le plus long de l’histoire entre John Isner et Nicolas Mahut (11h05) à Wimbledon en 2010. Il s’intitule « Le match sans fin ». Dans notre série « Hall of Fame », on vous avait republié notre entretien avec l’Angevin après ce duel historique.

