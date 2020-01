A l’occasion du premier jour de l’année 2020, le journal L’Équipe a dressé un bilan comptable de ses 365 unes publiées sur l’année 2019. Ainsi, sur 365 premières pages imprimées, seules 15,5 étaient consacrées au tennis. Le premier quotidien sportif français a expliqué le détail de ses calculs : « Nous n’avons pas tenu compte que de la une nationale, c’est-à-dire de la photo et du titre principal. Pas des titres du haut (bandeau) ou du bas (titres secondaires) qui permettent de présenter plus de clubs et de sports. Quand une manchette est scindée en deux, nous avons accordé un demi-point à chaque sujet. Même chose en cas de manchette consacrée à un match : pour la présentation, par exemple, du Classique, le PSG et l’OM marquent chacun 0.5 point. Si Neymar et Mbappé partagent la une, ils se partagent aussi le point », a expliqué le journal dans on édition du 1er janvier 2020.