Bonne nouvelle pour les passionnés de la petite balle jaune. Ce week-end marque le coup d’envoi de deux exhibitions qui relancent la compétition en Europe : l’Adria Tour à Belgrade qui est à l’initiative de Novak Djokovic et l’UTS de Patrick Mouratoglou au sein de son académie à Sophia-Antipolis. La chaine Eurosport diffusera ces deux événements.

Samedi 13 juin :

13h45 – 18h : Adria Tour (Eurosport 1 et Eurosport Player)

17h15 – 19h30 : UTS (Eurosport 2 et Eurosport Player)

19h15 – 23h30 : Adria Tour (Eurosport 1 et Eurosport Player)

Dimanche 14 juin :

13h45 – 18h : Adria Tour (Eurosport 1 et Eurosport Player)

17h15 – 19h30 : UTS (Eurosport 2 et Eurosport Player)

19h15 – 23h30 : Adria Tour (Eurosport 1 et Eurosport Player)