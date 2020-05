Vous étiez en manque de matchs en direct ? C’est désormais fini. Eurosport vous propose de suivre dès ce vendredi 22 mai à 18 heures les rencontres de l’exhibition UTR. Il s’agit d’un tournoi organisé dans une résidence privée à Palm Beach en Floride et qui réunit quatre joueuses pour six matchs. Pour rappel, l’événement réunira Amanda Anisimova, demi-finaliste de Roland-Garros l’année dernière, Danielle Collins, demi-finaliste de l’Open d’Australie en 2019, Alison Riske, quart-de-finaliste à Wimbledon l’an dernier, et l’Australienne Ajla Tomljanović.

Après le golf le week-end dernier, c’est au tour du tennis professionnel de reprendre ses droits en direct avec l’UTR Pro Match Series, à suivre sur @Eurosport_FR dès demain, avec les commentaires de @Berti_Milliard et @oliviercanton !



