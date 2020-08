C’est la reprise du circuit féminin et donc de la diffusion du tennis en direct. La chaine beIN SPORTS 3 diffuse le tournoi de Palerme et prendra l’antenne dès 16 heures ce mardi pour suivre les Tricolores Océane Dodin et Fiona Ferro.

