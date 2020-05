Comme le dévoile le journal L’Equipe, le groupe Altice France (qui détient les chaînes BFM, RMC et RMC Sport) a décidé d’un plan économique et social afin de réduire ses coûts. Une décision qui a des conséquences sur le tennis français puisque RMC Sport diffusait les tournois ATP 250 de Montpellier, Marseille et Lyon. Autrement dit, la chaîne sportive RMC Sport ne diffusera plus de tennis sur son antenne. Les trois tournois français devront eux trouver un nouveau diffuseur pour les prochaines éditions.