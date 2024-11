Le Moselle Open a débuté ce dimanche dans les arènes à Metz et Julien Boutter continue à se battre pour que le tournoi puisse conti­nuer sa formi­dable aven­ture. Interrogé sur son rôle de direc­teur, il a expliqué ses missions qui sont un peu plus large que celle d’un direc­teur classique.

https://twitter.com/paulmariepernet/status/1852747424395108688

« Dans tous les tour­nois au monde, le direc­teur du tournoi c’est en général un ancien joueur, qui en lien avec l’ATP et son travail c’est le plateau joueurs, et un peu de rela­tions publiques lors du tournoi après moi ici à Metz c’est parti­cu­lier car s’il faut prendre une visseuse et donner un coup de main je sais le faire. Ma mission est donc un peu plus large, je suis fina­le­ment un outil à tous les pres­ta­taires. Je suis à la dispo­si­tion de tout le monde pour faci­liter les choses »