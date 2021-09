Andy Murray n’a plus besoin de faire du poli­ti­que­ment correct lors de ses confé­rences de presse.

Interrogé par les médias anglais après sa victoire face à Ugo Humbert, il a clai­re­ment expliqué pour­quoi il était satis­fait de sa soirée.

« Franchement, j’ai perdu un certain nombre de match où j’ai très bien joué je pense à Tsitsipas à l’US Open, Hurcacz à Cincinnati. L’emporter face à un joueur qui est je crois pas loin de la 25ème place mondiale en jouant pas très bien c’est très positif. Ce soir, j’ai eu beau­coup trop d’op­por­tu­nités que je ne suis pas parvenu à convertir. La vraie satis­fac­tion mais cela est le cas depuis Wimbledon est mon service. Cela me permet d’avoir beau­coup de points gratuits et dans ce type de duel, c’est important »

Murray enchaîne ce soir face à Vasek Pospisil. Un duel où il aurait moins de temps pour poser son jeu. S’il l’emporte il sera en quart de finale, ce serait beau qu’il soit présent lors du « super friday » à Metz.