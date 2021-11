Face à Sebastian Korda et dans un format assez parti­cu­lier (pas d’avan­tage et des sets en 4 jeux), Hugo Gaston n’est pas parvenu à dominer l’es­poir améri­cain (39e).

Il s’in­cline en cinq sets : 4–3(2), 4–3(6), 0–4, 3–4(3), 0–4, après avoir eu une balle de match à 3 partout dans la quatrième manche.

Sebastian a fait preuve de plus de constance et de soli­dité notam­ment quand le duel s’est tendu. Le Français, d’ha­bi­tude plus créatif, a trop subi comme dans le tie‐break de l’avant dernier set set où il menait 3 points à 1 avant de concéder six points de suite en abusant trop des amor­ties sur une surface beau­coup plus rapide qu’à Paris.

Cette défaite va l’obliger à l’emporter demain face au local Lorenzo Musetti. Autrement, le « Masters » sera déjà fini pour lui…