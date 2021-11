Vainqueur samedi soir du Masters Next Gen grâce à sa victoire sur Sebastian Korda (trois sets à zéro), Carlos Alcaraz boucle une année fantas­tique, avant d’ho­norer sa première sélec­tion avec l’Espagne en Coupe Davis dès le 25 novembre prochain.

Au moment de faire le bilan de sa saison, le 32e mondial a confié à quel point sa défaite sèche contre son idole, Rafael Nadal, à Madrid en mai dernier (1–6, 2–6) avait joué un rôle fonda­teur dans sa deuxième partie de saison canon. Il évoque aussi son oppo­si­tion face à Alexander Zverev, en mars à Acapulco (3–6, 1–6).

« Ce fut une grande saison pour moi. Je suis très heureux de tous les moments que j’ai vécus. Je me souviens, par exemple, avoir battu Stefanos (Tsitsipas) à l’US Open, attei­gnant ainsi mes premiers quarts de finale de Grand Chelem. Mais aussi d’avoir gagner mon premier tournoi ATP (à Umag, fin juillet). Cependant, sans mon match contre Nadal à Madrid, ou celui contre Zverev à Acapulco, toutes ces expé­riences n’au­raient pas été possibles. Il y a beau­coup de tour­nois et de matchs qui m’ont donné cette expé­rience pour pouvoir mûrir si tôt. Bref, oui, je suis très heureux de ma saison et de tous les moments que j’ai vécus »