Battu par Hamad Medjedovic (3−4, 4–1, 4–2, 3–4, 4–1) en finale du Masters Next Gen l’année dernière, Arthur Fils s’ap­prête à retenter sa chance à Jeddah en Arabie Saoudite cette année, du 18 au 22 décembre. Même s’il avoue dans des propos par Flash Score que ce tournoi réunis­sant les huit meilleurs joueurs de 21 ans ou moins consti­tuera surtout une prépa­ra­tion pour la saison 2025.

« Je me sers de cette semaine comme une semaine d’en­traî­ne­ment. Je ferai bien sûr de mon mieux si je peux gagner le tournoi, mais je me concentre davan­tage sur l’en­traî­ne­ment », a déclaré le Français, 20e mondial, qui retrou­vera dans sa poule le Tchèque Jakub Mensik (48e), l’Américain Learner Tien (122e) et le Brésilien Joao Fonseca (145e).