Invaincu pour le moment en Arabie Saoudite lors du Masters de la Next Gen, Arthur Fils s’est confié à nos confrères de l’Equipe, présent sur place. Le Tricolore semble prêt à relever le défi en 2024, année où il devra confirmer sa très belle saison 2023.

Visiblement cela ne lui fait pas peur d’au­tant qu’il a très bien débuté sa prépa­ra­tion physique après des courtes vacances à l’ile Maurice.

« Je n’ai pas objec­tifs parti­cu­lier, juste progresser. Je peux tout améliorer : service retour, coup droit, revers, déplacement…Après j’es­père quand même avoir une demie de Grand Chelem dans ma carrière. Et si je peux aller cher­cher bien plus haut, je ne vais pas me gêner. C’est de l’am­bi­tion, pas de l’ar­ro­gance. Ce sont des rêves de gamin. J’ai ça dans mes pensées »