Interrogé par nos confrères de L’Équipe, Arthur Fils n’a pas vrai­ment apprécié les fameuses pause toilettes de son adver­saire serbe Medjedovic, ce samedi en finale du Masters Next Gen.

« J’ai un peu perdu mon rythme. Après deux tie‐breaks intenses, rejouer le premier point dix minutes après, ce n’est pas facile. Lui, je pense que ça l’a aidé. C’est pour ça qu’il l’a fait, ce n’est pas forcé­ment pour me nuire, c’est pour lui‐même. Et il a raison de le faire, c’est dans les règles, il n’y a pas de souci. Mais quand tu fais un tournoi sans échauf­fe­ment, avec « no‐ad » (point décisif à 40A), des sets en quatre jeux, huit secondes entre ta première et ta seconde, quinze secondes parfois (après un échange de moins de trois coups) pour que les choses aillent vite, c’est presque stupide de laisser dix minutes entre des sets de quatre jeux. En Grand Chelem, tu as fait 7–6 au premier set, une heure de jeu, O.K, c’est normal. Ici, on pour­rait en laisser un. Je trouve ça super débile. »

Difficile de ne pas donner raison à Arthur surtout quand on sait que l’un des objec­tifs des finales de la Next Gen est d’ac­cé­lérer la durée d’un match. Cette année, il semble bien que les orga­ni­sa­teurs soient passés à côté de certains de leurs objectifs.