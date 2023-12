Vainqueur de ses trois matchs de poules au Masters Next Gen, Arthur Fils (36e), tête de série numéro 1, va affronter en demi‐finales ce vendredi son compa­triote et tête de série numéro 2 du tournoi, Luca Van Assche, à Jeddah en Arabie Saoudite.

En atten­dant, le Français de 19 ans a fait quelques décla­ra­tions inté­res­santes au micro de l’ATP notam­ment sur ses réfé­rences dans son pays.

« J’ai vu beau­coup de matchs de Monfils et de Tsonga, et bien sûr je connais aussi Yannick Noah parce qu’il a gagné Roland Garros. Le style est très impor­tant : quand vous êtes sur le canapé, vous ne voulez pas vous contenter de regarder les jeux s’en­chaîner, vous voulez voir des moments spec­ta­cu­laires ; je pense qu’avec Monfils, Tsonga et le revers de Richard Gasquet, nous avons vu beau­coup de moments spectaculaires. »