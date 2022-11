Jack Draper, 41e mondial, va parti­ciper au Masters Next Gen du 8 au 12 novembre. Avant son premier match programmé ce mardi face au Suisse Dominic Stricker, le grand espoir britan­nique a fait part de son exci­ta­tion à l’idée de jouer ce tournoi particulier.

« Je pense que ce sera spécial d’en faire partie. On n’a pas souvent l’oc­ca­sion de jouer des tour­nois où il n’y a que huit joueurs en compé­ti­tion. Ce sont tous des gars qui arrivent sur la scène et qui sont de grands espoirs. Ce qui est vrai­ment passion­nant, c’est le fait de jouer contre des gars qui ont le même âge que nous, qui jouent un excellent tennis et qui ont été régu­liers tout au long de l’année », s’est réjoui Draper dans des propos rapportés par l’ATP.