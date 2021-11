Battu trois fois en autant de rencontres pour sa première parti­ci­pa­tion au Masters de le nouvelle géné­ra­tion disputé à Milan, Hugo Gaston a avoué en confé­rence de presse après son match perdu face à l’Argentin Sebastian Baez qu’il était touché physiquement.

« Sur la fin, il était temps que ça s’ar­rête. Mais je vais retenir le positif car c’est une bonne semaine. Je savais que ce serait compliqué car je n’ai pas récu­péré de la semaine dernière (quart de finale au Rolex Paris Masters après être sorti des quali­fi­ca­tions). J’ai quelques petites douleurs donc j’ai dû me gérer. Et gérer mon corps pour ne pas pousser la machine trop loin », a déclaré le nouveau 67e joueur mondial qui va stopper le tennis quelques jours avant de se concen­trer sur la Coupe Davis, à partir du 25 novembre prochain à Innsbruck.

« Je vais peut‐être rester deux ou trois jours à Milan pour profiter de la ville et me couper du tennis. C’est sûr que je ne vais pas venir taper des balles demain (rires). Après, je rentrerai chez moi pour des soins et du repos afin d’être en pleine forme pour le rassem­ble­ment de l’équipe de France. Je compte faire mon maximum, comme d’ha­bi­tude, et c’est le capi­taine (Sébastien Grosjean) qui fera ses choix. Mais je pense que j’ai toutes mes chances de jouer. »